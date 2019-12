Luís Borges fala sobre relação com Beauté e explica que quer manter memória de cabeleireiro viva

"A minha casa está com fotos deles [os filhos ] com o Eduardo, eu com o Eduardo, porque é uma pessoa que quero manter presente na vida deles. […] A Lu cada vez que vê uma foto fala com ele, ela dorme, inclusive, com um terço que o pai lhe deu debaixo da almofada” contou o modelo.

Luís Borges falou, esta quarta-feira, pela primeira vez, da morte Eduardo Beauté, em televisão, no programa da manhã da TVI, Você na TV.

O modelo tinha sido casado com o cabeleireiro durante vários anos e o casal tinha adotado três crianças, Bernardo, Eduardo e Lurdes, que agora estão ao cargo de Luís Borges.

Muitos foram os rumores sobre a má relação entre o ex-casal, depois do fim do casamento. No entanto, Luís Borges desmentiu e afirma que os dois eram amigos e que não desejava mal nenhum a Beauté.

"Sempre estive lá para o apoiar porque ele era pai dos meus filhos, independentemente do que aconteceu no nosso casamento. […] Estava em paz com o Eduardo”, revelou.

Luís Borges contou ainda a Maria Cerqueira Gomes que continua a manter a imagem de Beauté presente na vida dos filhos, através de imagens do homem que se encontram espalhadas pela casa ou através de conversas com as crianças.

“Hoje em dia a Lu vê o pai como uma estrela e cada vez que precisa de alguma coisa vai à varanda e procura a estrela para saber onde está o pai para falar com ele. Acho que a Lu hoje em dia consegue lidar bem com essa realidade de não ter o pai presente e é uma menina superfeliz. É normal que sinta muitas saudades, disse-lhe que ela iria sentir ainda mais e quando sentir para falar comigo ou com a Alice, mas acho que ela está bem e vai ficar bem”, garantiu.

“Há uma coisa que não os proíbo em casa, que é falarem do pai. Aliás, a minha casa está com fotos deles com o Eduardo, eu com o Eduardo, porque é uma pessoa que quero manter presente na vida deles. […] A Lu cada vez que vê uma foto fala com ele, ela dorme, inclusive, com um terço que o pai lhe deu debaixo da almofada”, contou.