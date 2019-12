Turismo representou 14,6% do PIB em 2018

Relatório da Conta Satélite do Turismo indica ainda que o setor foi responsável por 9% do emprego total no país em 2017.

Em 2018, o setor do turismo em Portugal representou 14,6% do Produto Interno Bruto (PIB). Os números evidenciam o impacto da atividade na economia portuguesa, depois de analisados os dados da Conta Satélite do Turismo, divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Feitas as contas, a procura turística correspondeu a 14,6% do PIB, aumentando 7,7% face a 2017. Segundo as conclusões da Conta Satélite do Turismo, estima-se que, em 2018, o valor acrescentado bruto gerado pelo turismo tenha atingido 8% do valor acrescentado bruto da economia nacional, evidenciando um crescimento de 8% em termos nominais, superior ao do valor acrescentado bruto da economia nacional (3,9%).

Os dados disponíveis apontam também para o impacto do setor do Turismo nas contas do emprego em Portugal, através dos números referentes a 2017. O relatório indica que, nesse ano, o setor foi responsável por 9% do emprego total nacional. O emprego ligado à actividade turística aumentou 8,7%, superando o crescimento do emprego na economia nacional (3,4%) nesse mesmo período.