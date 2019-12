Escolas em Paredes começam obras para retirar amianto nas férias do Natal

Em parceria com o Ministério da Educação, o investimento vai ser de quase três milhões de euros.

Duas escolas secundárias em Paredes vão aproveitar as férias escolares durante o Natal para retirar o amianto presente nos estabelecimentos de ensino. As obras vão começar, segundo o presidente da Câmara, no dia 26 de dezembro.

“A pensar na saúde de toda a comunidade escolar, que é nossa preocupação maior, decidimos que essa seria a melhor opção. Aproveitamos que os alunos não se encontram nas escolas naquela altura para remover as coberturas de fibrocimento com todas as condições de segurança", disse Alexandre Almeida à agência Lusa.

O autarca esteve, segundo o jornal Correio da Manhã, nas duas escolas para acompanhar a montagem dos 24 contentores que vão ser utilizados para os alunos terem aulas.

O investimento, no valor de 2,9 milhões de euros vai contribuir para melhorar a segurança dos cerca de 1200 alunos, 136 professores e 48 funcionários. A maior parte do financiamento decorre de fundos comunitários assegurados pelo município, porém, o Estado terá assegurado cerca de um milhão de euros.

Além da remoção das fibras de fibrocimento, as caixilharias e piso dos pavilhões vão ser substituídos.