Carro explode devido a uso excessivo de ambientador

Um condutor, parado no meio do trânsito, na cidade inglesa de Halifax, decidiu acender um cigarro. Nunca pensando no que iria acontecer a seguir. Mal acendeu o isqueiro, originou-se uma “explosão”.

Segundo os bombeiros, tudo se deveu ao uso excessivo de um ambientador de ar, avançou a BBC. O facto de as janelas estarem fechadas, deixou o aerossol muito concentrado dentro da viatura e o isqueiro causou a ignição da explosão.

O condutor ficou apenas com ferimentos ligeiros. Um porta-voz da polícia de West Yorkshire disse que o homem teve bastante sorte, pois a situação "poderia ter sido pior" Também o pára-brisas e as janelas do veículo ficaram partidas e as portas danificadas. A explosão foi tal que as janelas próximas das lojas que se encontravam perto do carro explodiram com a intensidade da explosão.

O Serviço de Bombeiros e Resgate de West Yorkshire alertou para a necessidade de ler os rótulos, de modo a ter conhecimento dos riscos e das precauções a ter. "Nem sempre vemos os riscos dos produtos do dia-a-dia, mas, invariavelmente, eles provocam exatamente o que está escrito na embalagem. Isto não é inédito, já participamos em incidentes de natureza semelhante. Leiam sempre os rótulos", afirmam.