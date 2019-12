Empresa cria Dia da Ressaca e permite aos funcionários trabalhar a partir de casa

Uma empresa britânica decidiu criar um Dia da Ressaca. Claire Crompton, co-fundadora e diretora da empresa de marketing digital The Audit Lab explicou à BBC que os trabalhadores podem trabalhar a partir de casa, se no dia anterior forem sair à noite e no dia seguinte estiverem de ressaca.

“Basicamente, isto é um dia para trabalhar em casa, mas transformamos o conceito em algo mais apelativo para a geração mais jovem”, disse. O objetivo principal da empresa é atrair mais trabalhadores jovens visto, na visão dos diretores, estes gostarem de sair durante a semana. “A minha equipa marca com antecedência um dia para a ressaca, se sabem que vão sair. E trabalham a partir de casa, de pijama”, afirma.

Segundo a diretora da empresa até à data não houve abusos por parte dos trabalhadores. "Toda a gente tem sido muito responsável, até ao momento”, garantiu Claire Crompton.

Uma das trabalhadoras da empresa mostrou-se muito satisfeita com a decisão. “Este ano já tirei dois dias para a ressaca”, contou à BBC.

No entanto, várias associações ligadas à saude criticaram a medida empresarial. "Não há nada de errado em tomar uma bebida, mas saber com antecedência que se vai beber até o ponto de não se poder ir ao escritório no dia seguinte é diferente”, sustentou Andrew Misell, diretor da Alcohol Change UK no País de Gales.

Também Elaine Hindal, diretora executiva da Drinkaware, associação que ajuda as pessoas a reduzirem o consumo de álcool, acredita que “não deve haver lugar para incentivar comportamentos de risco com a bebida no local de trabalho”.