Padrasto atira bebé de três anos pela janela do quarto andar

Um menino de três anos foi atirado do quarto andar pelo padrasto, na tarde de terça-feira, no bairro do Caxambi, no Rio de Janeiro. Luiz Eduardo Lobo teve um surto psicótico e começou por mandar diversos objetos pela janela do apartamento. Depois agarrou no enteado e atirou-o pela janela.

Apesar dos ferimentos com o impacto da queda, o bebé conseguiu sobreviver e foi levado para o hospital Salgado Filho, em estado grave. No entanto, acabou por não resistir e o óbito foi declarado no hospital.

Depois de ter atirado a criança, o homem suicidou-se, saltando do quarto andar. Luiz Eduardo Lobo morreu de imediato.