Convidado arranca gargalhadas com resposta a Cristina Ferreira: “Oh filha, você ganha numa hora mais do que eu em seis meses”

Aproxima-se o Natal e, por isso, Cristina Ferreira recebeu no seu programa, na SIC, dois pescadores de bacalhau. Já reformados, Guilherme e Alcino partilharam a sua história e as dificuldades e sacrifícios que passaram no mar e num tempo em que o trabalho não faltava, mas se ganhava muito pouco.

“Fui o melhor pescador entre 80 pescadores.”, começou por dizer Guilherme, revelando de seguida que em seis meses ganhou “16 contos de réis”.

Foi então que o convidado protagonizou um momento que arrancou várias gargalhadas no estúdio.

“Em seis meses? Se fosse um mês dava melhor”, disse Cristina Ferreira.

“Oh filha mas você ganha numa hora mais do que eu ganho em seis meses”, respondeu o antigo pescador.

Mas a apresentadora não ficou sem resposta. “Oh, você sabe lá quando é que eu ganho homem. Você sabe lá quantos anzóis é que eu lanço aqui por dia…ah pois é.. sabe lá… para pescar os peixes que eu tenho pescado, o difícil que isto é", disse.