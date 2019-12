Liam Hemsworth é processado por partilhar fotografia sua

Liam Hemsworth poderá estar a ser processado pela Splash News and Picture Agency depois de ter publicado, no seu Instagram, uma fotografia sua tirada por um paparazzi, no cenário do filme Isn’t It Romantic, lançado em fevereiro deste ano.

De acordo com os documentos a que o E! News teve acesso, Liam está acusado de não respeitar os direitos de autor.

Segundo a publicação, o ator estará a ser processado em cerca de 134 mil euros por ter partilhado a fotografia nas stories da sua conta por duas vezes.