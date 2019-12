Depois de atropelar mortalmente homem e se colocar em fuga, condutor destruiu o veículo numa sucateira

Um homem, de 64 anos, foi detido, esta segunda-feira, pela GNR por omissão de auxílio e homicídio por negligência, no concelho de Santa Maria da Feira. A detenção ocorreu, na sequência de um atropelamento mortal, que ocorreu no dia 10 de dezembro.

Segundo um comunicado da força de segurança, emitido esta quarta-feira, “a detenção foi efetuada na sequência de uma investigação às circunstâncias em que ocorreu um atropelamento mortal, ocorrido no dia 10 de dezembro, na localidade de Gião, Santa Maria da Feira, onde o condutor do veículo se colocou imediatamente em fuga após o sinistro, sem prestar auxílio ou promover o socorro ao peão atropelado, um homem de 68 anos, que faleceu no local”.

De acordo com a mesma nota, foi possível identificar o condutor, no seguimento das diligências realizadas desde a data do acidente, nomeadamente, através da recolha de vestígios no local, bem como de uma análise cuidada da área dos factos.

“Durante a investigação foi possível apurar que no dia seguinte ao do acidente, o condutor deslocou-se a uma sucateira com o propósito de proceder ao desmantelamento e destruição do veículo, o que viria a suceder no dia 13 de dezembro. Por conseguinte, no momento da abordagem ao indivíduo, já a viatura havia sido abatida e triturada”, explica a GNR.

O condutor foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira.