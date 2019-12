Presidente do Boavista constituído arguido

Recorde-se que cerca de 80 elementos da Polícia Judiciária e elementos da Autoridade Tributária realizaram, esta quarta-feira, buscas nas instalações da SAD do Boavista, no Porto, e em mais 12 locais.

O presidente do Boavista, Vitor Murta, foi, esta quarta-feira, constituído arguido durante as buscas realizadas na manhã à sede do Boavista, avançou o Jornal de Notícias.

O clube já reagiu à situação e afirma que "a constituição de arguido serve para melhor acompanhar e colaborar com todo o processo e assim se defender e ao clube" e sublinha "que as buscas não visam nenhum dirigente nem quadro do Boavista".

Recorde-se que cerca de 80 elementos da Polícia Judiciária e elementos da Autoridade Tributária realizaram, esta quarta-feira, buscas nas instalações da SAD do Boavista, no Porto, e em mais 12 locais. Estão em causa suspeitas de crime de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, estando já identificada uma vantagem patrimonial "de milhões de euros", avançou um comunicado da Polícia Judiciária, emitido esta manhã.

"Foram levadas a cabo dez buscas domiciliárias e três buscas não domiciliárias (que incluíram dois escritórios de advogados, duas sociedades anónimas desportivas e dois cofres bancários)", nos concelhos de Porto, Vila Nova de Gaia, Guimarães e Aveiro.

Também a TVI avançou recentemente que a casa do antigo presidente do Boavista João Loureiro está a ser alvo de buscas. Segundo a mesma estação televisiva, João Loureiro está ligado a Paulo Silva, o proprietário da empresa Fun Addict, que presta serviços de ativação de patrocínios em jogos da Liga, Taça da Liga e Supertaça.

As autoridades suspeitam que o empresário tenha utilizado a SAD do Boavista para se eximir ao pagamento de impostos, recorrendo a um esquema de branqueamento de capitais.