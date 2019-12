Guarda-redes do São Paulo detido nos Estados Unidos após agredir a mulher | Vídeo

Jean Paulo Fernandes, guarda-redes do São Paulo, que atua no campeonato brasileiro, foi detida no estado norte-americano da Flórida, esta quarta-feira, por suspeitas de violência doméstica.

A mulher do jogador, Milena Bemfica, partilhou vários vídeos nas redes sociais, em que afirma que foi agredida pelo guarda-redes, de 24 anos.

"Eu tô aqui, em Orlando, e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater. Ai meu Deus, gente, socorro. Minha mãe, calma, eu estou bem, mas olha para isso gente. Jean, goleiro do São Paulo. Olha o que ele fez comigo. Eu quero justiça", disse no vídeo, que posteriormente acabou por eliminar. No entanto, vários utilizadores acabaram por guardar as imagens.

Segundo o site G1, a ficha do jogador aparece no sistema do Departamento de Correções do Condado de Orange, na Florida. O casal estava nos Estados Unidos de férias, onde visitaram a Disney com as filhas.

O GloboEsporte.com avança que o São Paulo está a pensar rescindir contrato com o guarda-redes.