O incrível salto de Cristiano Ronaldo para o segundo golo da Juventus | Vídeo

Cristiano Ronaldo devolveu a vantagem à Juventus, em cima do intervalo, na partida frente à Sampdoria, em Génova, correspondeste à 17.ª jornada da série A.

O craque português fez o 2-1, depois de um cruzamento de Alex Sandro, num golo que chama à atenção pelo salto de CR7 antes de cabecear para a baliza da Sampdoria.

JUST. LOOK. AT. THIS.



What a fucking header. #Ronaldo literally flying in the air. What a goal. 😭😭😭



The greatest header of the ball in the history. Wow.pic.twitter.com/RP0IF8W1iJ#ElClasico