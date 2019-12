Depois da vitória sobre o Sertanense, que garantiu a passagem do Canelas aos quartos de final da Taça de Portugal, Fernando Madureira, avançado do clube de Gaia, admitiu que gostava de encontrar o Benfica na fase seguinte da competição.

"Gostava mesmo de encontrar o Benfica em Canelas, para eles provarem o que é o Canelas, o ADN Canelas. É o nosso sonho e ambição", começou por dizer Madureira, que é também líder da claque do FC Porto, Super Dragões.

"Porque sou Super Dragão, sou portista e anti-benfiquista e queria que eles fossem a nossa casa para provarem do nosso ADN, o ADN Canelas. Tudo o que fosse possível dentro do limite e das regras do futebol, iríamos fazer tudo para vencer", acrescentou, admitindo que o estádio “tem capacidade” para uma possível ida do Benfica ao norte.

"Nunca iria deixar que se jogasse noutro estádio, porque isso iria desvirtuar a Taça de Portugal. Esta prova serve para os clubes mais pequenos mostrarem as suas gentes e as suas condições a Portugal", afirmou.