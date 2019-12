Plano de emergência ativado em Coimbra devido ao mau tempo

O mau tempo levou, esta quarta-feira, Manuel Machado, presidente da Câmara Municipal de Coimbra, a ativar o plano de emergência a partir das 19h00.

Segundo uma nota ta autarquia, citada pela agência Lusa, a decisão surgia na sequência do "comunicado emitido pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que eleva o estado de alerta especial para o nível laranja a partir das 19h00 do dia de hoje e até às 23h59 do dia 20 de dezembro", estando prevista "precipitação forte e persistente para a região centro".

“Perante este quadro meteorológico e tendo em consideração que o caudal do Açude-Ponte de Coimbra [no rio Mondego] se situa nos 637 metros cúbicos por segundo, prevendo-se ainda a subida do mesmo, e a ausência de monitorização do rio Ceira, é expectável uma situação de cheia", acrescenta ainda a mesma nota.

Assim, devido ao “ estado de emergência das situações descritas", o plano de emergência foi ativado para "garantir a mobilização rápida e eficaz de meios e recursos nas ações de proteção civil a desencadear face às ocorrências que se possam registar".