Mundial de Clubes. Flamengo-Liverpool na final

Era o cenário mais esperado e ficou hoje confirmado, embora não tenha sido tão fácil como seria de esperar.

O Flamengo, de Jorge Jesus vai defrontar os ingleses do Liverpool na final do Mundial de clubes, agendada para o próximo dia 21 (sábado).

Os reds, campeões em título da Champions, sofreram para vencer os mexicanos do Monterrey (campeão da CONCACAF, representante da América do Norte e Central) na segunda meia-final, com o golo da vitória da equipa de Jürgen Klopp a ser apontado para lá do minuto 90.

De resto, de notar que o encontro esteve quase sempre empatado a uma bola, com os dois primeiros tentos da partida a surgirem entre os 10 e os 15 minutos. Depois de os ingleses terem inaugurado o marcador, por intermédio do guineense Naby Keita (11 minutos), o conjunto mexicano só precisou de três minutos para devolver a igualdade ao jogo.

Funes Mori, ponta de lança argentino que conta com dupla passagem pelo Benfica, aproveitou uma defesa incompleta do guardião dos reds e, na recarga, não desperdiçou, apontando o 1-1.

O empate prolongou-se até ao final do tempo regulamentar, com o 2-1 final a surgir por Firmino (91’). Após centro da direita de Alexander-Arnold, o ponta de lança, que tinha acabado de saltar do banco, para render Origi (85’), só precisou de desviar ao primeiro poste.

Na terça-feira, recorde-se, foi o Fla a garantir o bilhete para a final após vencer, por 3-1, o Al-Hilal.