Finerge compra centrais solares em Espanha por 23,5 milhões

A Finerge chegou a acordo com a Martifer para a compra de seis centrais solares em Espanha, num negócio avaliado em 23,5 milhões de euros. O acordo foi anunciado pela Martifer, entidade vendedora, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Na nota, a Martifer informa “sobre a alienação de 100% da Martifer Renovables, ETVE, S.A., detentora de seis Centrais Fotovoltaicas em Espanha (situadas em Huelva, Salamanca e Sevilha), as quais em conjunto dispõem de uma capacidade instalada de 8.1 MWp”. “Esta alienação insere-se na estratégia do Grupo de rotação de ativos, cristalização de valor, redução da dívida e reforço da estrutura de capitais próprios”, acrescenta o comunicado.

A Finerge, empresa liderada por Pedro Norton, dá assim um passo rumo à internacionalização. Em comunicado, o presidente da empresa afirma que “a entrada em Espanha era algo natural”. “O crescimento internacional da empresa sempre esteve na nossa estratégia e este é o primeiro passo", refere ainda Pedro Norton.

As seis centrais têm uma capacidade total instalada de 8,1MW, permitindo que a Finerge – detentora de 45 parques eólicos em território nacional – passe a ter uma produção anual de energia estimada conjunta de 2400 GWh.