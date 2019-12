"Ronaldo parecia que estava a pairar no ar por tempo infinito"

Maurizio Sarri, treinador da Juventus, falou, esta quarta-feira, sobre o golo de Cristiano Ronaldo que está a correr mundo. O internacional português protagonizou um salto incrível antes de cabecear para a baliza da Sampdoria.

"O golo do Dybala foi fantástico, e o do Ronaldo também. Ele parecia que estava a pairar no ar por tempo infinito",elogiou o treinador italiano.

Também o próprio craque português se mostrou surpreendido quando soube que tinha saltado cerca de 71 cm, tendo atingido a altura máxima de 2,56 metros.

"Cheguei aos 2.56 metros? Não sabia. Estou muito feliz com o resultado, foi um jogo extremamente difícil e a Sampdoria jogou muito bem. Toda a equipa mostrou a atitude certa. Foi um bom golo e estou satisfeito por ter ajudado a minha equipa com mais três pontos", disse o português.