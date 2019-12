Mais de 1300 ocorrências devido ao mau tempo

A Autoridade Nacional de Proteção Civil registou 865 ocorrências relacionadas com o mau tempo entre a meia-noite e as 9h de quinta-feira, segundo dados divulgados no site da Autoridade Nacional da Proteção civil.

A queda de árvores ou de estruturas, na sequência da depressão Elsa pelo território português, foi o motivo mais frequente para a chamada das autoridades.

Os distritos do Porto e de Braga parecem ter sido os mais afetados. No total, as ocorrências obrigaram à mobilização de 2546 operacionais, apoiados por 974 viaturas.

Apesar de muitos danos materiais e de se terem registado situações de pessoas desalojadas, não há conhecimento de feridos.

Na quarta-feira, houve registo de 513 ocorrências também relacionadas com o agravamento do estado do tempo.