“Cristiano Ronaldo, bem-vindo ao espaço aéreo”, brinca Marinha Portuguesa

Imagens do golo estão a correr mundo.

O incrível golo que Cristiano Ronaldo marcou, quarta-feira, pela Juventus no jogo frente ao Sampdoria continua a correr e a maravilhar o mundo, mas uma das reações mais engraçadas veio de mais perto, do seu país.

A Marinha Portuguesa publicou nas redes sociais um elogio ao jogador em forma de brincadeira. “Cristiano Ronaldo, bem-vindo ao espaço aéreo. Saudações dos helicópteros da Marinha”, lê-se no post, que acompanha a montagem de uma fotografia de um helicóptero em voo e onde aparece também o jogador suspenso no ar quase lado a lado com a aeronave.

Sublinhe-se que Ronaldo saltou cerca de 71 cm, tendo atingido a altura máxima de 2,56 metros e aguentado no ar 92 centésimos, ou seja, quase um segundo.