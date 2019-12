Depressão Elsa leva EDP a ativar modo "perturbado" no norte do país

Depois de, na quarta-feira, ter colocado todo o país em modo “alerta” devido à depressão Elsa, a EDP ativou, esta quinta-feira o modo “perturbado”, na região Norte.

A elétrica está, neste momento, a recolher informações para fazer um balanço por volta da hora de almoço. Segundo o IPMA, a depressão vai afetar Portugal até sábado, porém, esta quinta-feira vai ser o dia mais grave, podendo o vento atingir rajadas na ordem dos 100 km/h.

O alerta vermelho está previsto entre entre as 12h00 e as 21h00 em Vila Real e Braga, e entre as 12h00 e as 18h00 em Viana do Castelo, adiantou o instituto. No Porto e em Aveiro, o mesmo aviso está em vigor entre as 15h00 e as 21h00.