Emma Watson surpreende fãs e partilha fotografia ao lado de colegas de Harry Potter | FOTO

Emma Watson surpreendeu os seguidores ao partilhar nas redes sociais uma fotografia ao lado dos colegas de Harry Potter.

Quase duas décadas depois de se estrear no cinema, em 2001, no papel de Hermione Granger, a atriz reuniu-se com parte do elenco da saga do famoso feiticeiro.

Na imagem, Emma Watson, atualmente com 29 anos, surge ao lado de Tom Felton, Matthew Lewis, Evanna Lynch e Bonnie Wright. “Desejamos um feliz Natal”, lê-se na legenda da fotografia, partilhada esta quarta-feira no Instagram.

Os fãs não tardaram a reagir e houve quem não deixasse passar ao lado a ausência de Daniel Radcliffe e Rupert Grint.

Recorde-se que Emma Watson tinha apenas 11 anos quando se estreou em Harry Potter.