Camila Cabello pede desculpa por ter feito publicações racistas

Apesar do sucesso que tem vindo a conquistar, Camila Cabello viu-se, recentemente, envolvida numa polémica que pode pôr em causa o seu sucesso. Alguém, através de um perfil no Twitter, terá visitado a antiga conta de Tumblr da cantora cubana, onde, em 2012, esta terá partilhado algumas imagens consideradas racistas.

Após a polémica, a cantora recorreu ao Instagram para pedir desculpas e dar uma explicação pelas partilhas feitas em 2012, quando a autora de Señorita, a música mais ouvida no Spotify em 2019, era uma adolescente de 15 anos. “Quando eu era mais nova, usei uma linguagem da qual estou muito envergonhada e de que me irei arrepender para sempre. Eu não era educada e era ignorante (...). Pedi desculpa aí, e peço desculpa agora”, escreveu a cantora nas stories da sua conta de Instagram, escrevendo que “tem 22 anos agora”.

“Sou uma adulta e estes erros não representam a pessoa que eu sou agora ou que fui”, acrescentou. As publicações em questão com a palavra nigga, considerada extremamente racistas na língua inglesa. A cantora chegou mesmo a fazer uma publicação onde ‘gozava’ com o facto de Rihanna ter sido vítima de violência doméstica.