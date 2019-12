Rio Tâmega já galgou margens em Chaves e deverá atingir casas | Vídeo

O rio Tâmega já transbordou em Chaves e o nível das águas deverá continuar a subir, acabando por inundar zonas comerciais e habitações ao final da tarde desta quinta-feira e durante a madrugada.

“Nesta altura o rio já galgou as duas margens e a previsão é que vai continuar a subir e atingir zonas comerciais e habitações no centro da cidade nas próximas horas", explicou Sílvio Sevivas, da Proteção Civil de Chaves, no distrito de Vila Real, citado pela agência Lusa.

"Prevê-se que a situação agrave ao final da tarde e durante a madrugada", alertou ainda, referindo que o caudal continua "a subir a um ritmo alto" e sem previsão de inversão.

A Proteção Civil adianta que já foram feitos avisos à população e que os bombeiros se encontram no local a prestar informações aos comerciantes e moradores. Pelas 15h00, parques de estacionamento junto ao rio foram também encerrados.

Recorde-se que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Braga, Porto, Vila Real e Viana do Castelo estão esta tarde sob aviso vermelho.

Já esta tarde, a Proteção Civil informou que cinco rios de Portugal continental estão em risco de transbordar devido à depressão Elsa. É esperada uma subida do nível das águas nas bacias hidrográficas dos rios Tâmega, Mondego, Águeda, Douro e Lima.

Nas redes sociais, um utilizador partilhou um vídeo gravado em Chaves.