Os altos 'voos' de CR7 não são uma novidade. Recorde este incrível golo ao serviço do United | Vídeo

O incrível golo de Cristiano Ronaldo frente à Sampdoria, esta quarta-feira, continua a correr mundo. No entanto, não é a primeira vez que o craque português ‘voa’ para meter a bola na baliza do adversário.

No Twitter, começou a circular um golo do craque português muito semelhante ao da última noite. Ao serviço do Manchester United, Ronaldo cabeceou para o golo com um salto incrível.

O melhor é recordar.