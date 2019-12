Ligações fluviais cortadas entre Terreiro do Paço e Margem Sul devido ao mau tempo

As ligações fluviais estão cortadas entre o Terreiro do Paço e a Margem Sul, na sequência do agravamento do estado do tempo.

Os efeitos da depressão Elsa obrigaram as transportadoras Transtejo e a Soflusa a suprimir temporariamente os serviços, à exceção da ligação entre Lisboa e Cacilhas, disse fonte da empresa à Rádio Renascença.

Recorde-se que as condições meteorológicas já provocaram mais de 1800 ocorrências, segundo dados da Proteção Civil.