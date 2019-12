Três mortos em tiroteio junto aos serviços secretos russos em Moscovo

Um tiroteio junto à sede da FSB, os serviços federais de segurança russos, no centro de Moscovo fez, pelo menos, três vítimas mortais. A notícia é avançada pela estação de televisão russa RT.

O autor dos disparos terá efetuado os disparos com uma arma automática, sendo que os motivos são ainda desconhecidos.

As autoridades já estão no local, com ambulâncias e forças de intervenção.

Sublinhe-se que o tiroteio ocorre pouco depois de uma conferência de imprensa do Presidente russo Vladimir Putin e no mesmo dia em que se assinala o feriado nacional para as forças de segurança russas.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Moscow shooting: one traffic police officer killed <a href="https://t.co/SKGw44Y6QU">https://t.co/SKGw44Y6QU</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Russia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Russia</a> <a href="https://t.co/tmPHrmAynN">pic.twitter.com/tmPHrmAynN</a></p>— Liveuamap (@Liveuamap) <a href="https://twitter.com/Liveuamap/status/1207684253162573824?ref_src=twsrc%5Etfw">December 19, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

[em atualização]