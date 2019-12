Casa desaba no concelho de Castro Daire e mata uma pessoa

Homem estava no interior da habitação.

Uma casa desabou, esta quinta-feira, em Codeçais, no concelho de Castro Daire, provocando a morte de um homem que estava no interior da habitação. Esta é uma das 204 ocorrências que se registou, desde a noite de quarta-feira, no concelho de Viseu, devido à tempestade Elsa.

O distrito de Viseu está sob alerta vermelho a partir das 18h desta quinta-feira, sendo esperadas rajadas que podem atingir os 140 km/h.

Segundo Humberto Sarmento, houve "120 quedas de árvores, 17 movimentos de terras, 47 inundações, oito quedas de estruturas e 12 limpezas de vias" no distrito.

Notícia atualizada pelas 19h55