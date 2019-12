Mau tempo provoca condicionamentos nos transportes em Lisboa

Os transportes na região de Lisboa estão a sofrer fortes constrangimentos devido ao mau tempo. Depois de as ligações fluviais serem cortadas entre o Terreiro do Paço e a Margem Sul, também a circulação de comboios na Ponte 25 de Abril foi afetada.

“Informamos que foi limitada a circulação de comboios na Ponte 25 de Abril, adotando-se o itinerário de comboio pesado, em virtude dos ventos fortes que se registam (rajadas de 70 Km/h). Em consequência, a circulação na ponte é feita alternadamente, o que irá provocar atrasos em toda a circulação”, lê-se num aviso da Fertagus.

Também o trânsito rodoviário se encontra condicionado na Ponte 25 de Abril e na Ponte Vasco da Gama.

“Está interditada a circulação de veículos pesados de mercadorias com lona, assim como ciclomotores na Ponte 25 de Abril [que liga Lisboa a Almada, no distrito de Setúbal]”, disse o comandante Rui Laranjeira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), citado pela agência Lusa, acrescentando ainda que, de acordo com a Lusoponte, as pontes 25 de Abril e Vasco da Gama "estão com restrições às velocidades máximas de circulação".

Já a Câmara Municipal de Lisboa informou no Twitter que o mesmo se aplica à Ponte Vasco da Gama.

"As ultimas informações recolhidas pelo Serviço Municipal de Protecção Civil de Lisboa, indicam que, neste momento, está encerrada a circulação a motociclos e viaturas pesadas com lona, nas 2 pontes sobre o Tejo", lê-se.