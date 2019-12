Sílvia Alberto comenta o facto de não ter respondido a pergunta de Cristina Ferreira

Sílvia Alberto utilizou as redes sociais para esclarecer uma situação que gerou polémica, depois de a apresentadora ter estado no programa de Cristina Ferreira, na SIC, esta quarta-feira.

Durante a conversa, Cristina Ferreira questionou Sílvia Alberto sobre a sua discreta relação com o pai do seu filho, que nasceu este ano. Um tema que a apresentadora da RTP acabou por não comentar. No entanto, o episódio entre as apresentadoras gerou várias notícias e Sílvia Alberto decidiu agora reagir ao assunto.

"Obrigada, Cristina, pela forma carinhosa como me recebeste em tua casa. Da próxima vez tiramos os sapatos e ficamos à conversa no sofá. A imprensa anda por aí a dizer que te dei uma nega, mas nós sabemos que não é assim. Há histórias que se contam quando as câmaras se desligam a pessoas que sabem ouvir e guardar. Gostei muito", escreveu na legenda da publicação partilhada no Instagram.