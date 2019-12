The Guardian. Já são três portugueses nos 100 melhores do Mundo e ainda falta o top-10

O The Guardian continua a divulgar a lista anual sobre o top100 dos melhores jogadores do Mundo, com o dia a trazer mais dois nomes portugueses entre a 40.ª e 11.ª posições.

Depois de Bruno Fernandes (Sporting) ter sido considerado pelo jornal britânico o 69.º melhor jogador do Mundo, nesta quarta-feira, João Félix, que se transferiu do Benfica para o Atlético de Madrid e arrecadou o prémio Golden Boy, é o 35.º.

Já no top-20 surge Bernardo Silva, médio de 25 anos do Manchester City. O internacional português ficou à porta dos primeiros 15, com o 16.º posto nesta lista.

Epera-se assim que amanhã fique conhecido o lugar de Cristiano Ronaldo (Juventus), que deverá ser o quarto e último português a entrar na lista.

Contas feitas, será o dobro da presença portuguesa relativamente à listagem de 2018, ano em que surgiram 'apenas' os nomes de CR7 e Bernardo Silva, no 2.º e 68.º lugares, respetivamente.