Madeira. Motorista de autocarro turístico que sofreu acidente acusado de 29 crimes de homicídio

O motorista do autocarro, que em abril se despistou na freguesia do Caniço, na Madeira, provocando a morte de 29 pessoas e deixando 27 feridos, foi acusado pelo Ministério Público de homicídio por negligência e de ofensa à integridade física por negligência.

“O Ministério Publico, requereu o julgamento, em tribunal coletivo, de um arguido pela prática de 29 crimes de homicídio por negligência e 3 crimes de ofensa à integridade física por negligência, porquanto, no dia 17 de abril de 2019, pelas 18h30m, ocorreu um acidente de viação, na Estrada da Ponta da Oliveira, freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz, na Madeira, com um autocarro que fazia o transporte de turistas de nacionalidade alemã e que vitimou mortalmente 29 pessoas e feriu 27”, refere uma nota da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, que acrescenta ainda que o MP requereu o julgamento em tribunal coletivo depois de terem sido investigadas, na fase de inquérito, as causas do acidente.

Recorde-se que o acidente aconteceu numa curva junto ao entroncamento da Estrada da Ponta da Oliveira com a Rua Alberto Teixeira, no Caniço. O autocarro saiu da estrada, capotou, e embateu numa habitação.