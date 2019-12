Doze distritos de Portugal continental sob aviso laranja. Fabien já está a caminho

O mau tempo continua em Portugal devido à depressão Elsa. Esta sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou doze distritos de Portugal continental sob aviso laranja e ainda a costa norte da Madeira.

Segundo o IPMA, os distritos de toda a costa continental e a costa norte da Madeira ficaram sob aviso laranja entre as 03h00 e as 12h00 desta quinta-feira, sobretudo devido à agitação marítima.

Os distritos de Leiria, Santarém estão sob avião laranja, entre as 12h00 e as 15h00 devido às previsões de precipitação forte, tal como Portalegre, cujo aviso está em vigor entre as 12h00 e as 18h00.

Guarda, Castelo Branco e Évora estão sob aviso amarelo devido ao vento forte. Na Guarda e Castelo Branco o aviso vigora até às 12h00 e em Évora, também devido à chuva, até às 06h00 de sábado.

A chuva deve persistir em todo o território nacional entre o fim da manhã e o fim da tarde de sexta-feira nas regiões Centro e Sul. De acordo com o IPMA, as onde podem atingir os sete metros.

Recorde-se que a passagem da depressão Elsa por Portugal já provocou mais de 5.400 ocorrências desde quarta-feira.

O IPMA já alertou para chegada de uma nova depressão, Fabien, que atingirá Portugal no sábado.