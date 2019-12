Rio Douro galgou margens nas zonas ribeirinhas do Porto e Gaia

As zonas ribeirinhas de Vila Nova de Gaia e do Porto encontram-se inundadas, depois de o rio Douro ter galgado as margens.

Segundo fonte dos Bombeiros Sapadores de Gaia, citada pela agência Lusa, o Douro já está a alagar as zonas do Areinho e Afurada.

"Estamos a aguardar para ver o que acontece com a subida da maré, cerca das 9h30 horas", disse a mesma fonte, acrescentando ainda que, durante a madrugada, se registaram um total de 21 ocorrências na sequência do mau tempo.

Em declarações à mesma agência noticiosa, fonte da Polícia Marítima confirmou que houve "uma subida excessiva do nível da água" do rio Douro que está a alagar "zonas pedonais" do Porto e Gaia. O rio galgou as margens pelas 05h30.

Recorde-se que doze distritos de Portugal continental e a costa norte da Madeira estão sob aviso laranja.

O mau tempo, causado pela passagem da depressão Elsa, já provocou em Portugal, desde quarta-feira, dois mortos, um desaparecido e mais de 50 desalojados.