Depressão Elsa provoca a morte de um idoso em Santiago de Compostela

O acesso ao Parque de Santo Domingo está proibido e as autoridades espanholas estão a tentar averiguar quais as medidas que devem ser tomadas para impedir que esta situação se volte a repetir.

Um idoso morreu, esta quinta-feira, soterrado por um murro, no Parque de Santo Domingo de Bonaval, em Santiago de Compostela.

As autoridades deram conta da morte do homem de 80 anos, quando estavam a remover os escombros do muro, que colapsou devido às chuvas fortes e ao mau tempo sentido na região, segundo a ABC espanhola.

O acesso ao Parque de Santo Domingo está proibido e as autoridades espanholas estão a tentar averiguar quais as medidas que devem ser tomadas para impedir que esta situação se volte a repetir.

Também na noite passada, um homem morreu em Aller, nas Astúrias, soterrado, depois de um deslizamento de terra e pedras, noticiou a agência Efe.

A depressão Elsa já provocou 1675 ocorrências em Espanha, confirmou uma fonte dos serviços de emergência, esta sexta-feira de madrugada à RTVE.