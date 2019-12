Enfermeira socorrista chamada para acidente que matou o filho

Os contornos de um acidente de viação no estado de Minas Gerais, no Brasil, que matou cinco jovens na madrugada de domingo, são ainda mais trágicos.

Sabe-se agora que uma das enfermeiras do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (que corresponderá ao nosso INEM) que socorreu as vítimas era mãe do jovem que ia a guiar o carro, e que perdeu o controlo indo embater num poste e depois numa casa.

Apesar de ter descoberto que o filho tinha morrido, a enfermeira ainda terá conseguido socorrer os sobreviventes do acidente, que estavam feridos com gravidade. Já com as vítimas estáveis, a enfermeira recebeu o conforto dos colegas e apoio psicológico especializado.

No carro seguiam sete jovens, com idades entre os 16 e os 20 anos, que regressavam de uma festa na região, adiantou a imprensa brasileira. Três dos ocupantes do carro morreram no local, dois foram levados para o hospital em estado grave e não viriam a resistir aos ferimentos. Os restantes jovens não sofreram sequelas físicas graves e já tiveram alta.