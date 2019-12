Oito cães recém-nascidos encontrados em contentor do lixo no Fundão

Recorde-se que o crime de maus-tratos e abandono de animais é punível com pena de prisão.

Oito cães recém-nascidos foram resgatados, esta quinta-feira, em Quintãs, no Fundão. Segundo o comunicado GNR, os animais foram encontrados dentro de uma caixa, junto a um contentor de um lixo.

"Os cachorros foram recolhidos e entregues ao Centro de Recolha Oficial do Fundão", pode ler-se na nota da força de segurança.

O Núcleo de Proteção Ambiental do Fundão está a investigar o caso, com o intuito de descobrir o criminoso. Recorde-se que o crime de maus-tratos e abandono de animais pode é punível com pena de prisão.