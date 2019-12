Amigo de Diogo Carmona partilha primeiras imagens do ator após acidente

O ator sofreu um acidente grave com um comboio, há dois meses, que obrigou à amputação do seu pé direito.

Um amigo do ator Diogo Carmona, que sofreu um acidente grave com um comboio, há dois meses, e que obrigou à amputação do seu pé direito, partilhou as primeiras fotografias do ator depois de este ter abandonado o hospital.

Nas imagens partilhadas no Instagram, Diogo Carmona mostra-se animado e entre amigos. O amigo do ator deixou ainda uma mensagem de coragem a Diogo através do seu instatstory: “Deixei-te hoje em casa, depois de ter ido á fisioterapia contigo, super contente, realizado e com uma certeza de futuro, é o que retiro do tempo que hoje passei contigo meu irmão! Hoje tenho por certo que vais vencer aquilo que agora tens de enfrentar todos os dias”.

Nélson Galhofo diz ainda ter “achado fantástico” o “humor irreversível e incomparável” de Carmona. “Gargalhadas infindáveis, brilhantes e com um som de felicidade”, pode ler-se na mensagem.