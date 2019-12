Lady Gaga não se lembra da última vez que tomou banho

A cantora deixou os milhões de fãs intrigados com umas das suas últimas publicações no Twitter.

Lady Gaga partilhou um post no qual reproduzia uma conversa que teve com a sua assistente, que lhe terá perguntado quando tinha sido a última vez que tinha tomado banho, ao que a cantora respondeu que não se lembrava.

O estranho post gerou inúmeros comentários e quase tantos memes.

#LG6

my assistant: when’s the last time you bathed

me: i don’t remember