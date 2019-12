Responsável de centro de tempos livres detido por abuso sexual de várias crianças

Suspeito aproveitava-se da proximidade e confiança que tinha com as crianças do estabelecimento para consumar os abusos.

Um homem, de 44 anos, foi detido pela Polícia Judiciária por "fortes indícios da prática de crimes de abuso sexual de crianças".

O suspeito é responsável de um centro de atividades de tempos livres (ATL), em Mem Martins, concelho de Sintra, segundo a TVI, e que seria frequentado pelas três vítimas, todas do sexo feminino, com idades entre os oito e os dez anos.

O homem "terá abusado sexualmente de várias crianças do sexo feminino, com idades de 8 a 10 anos, as quais frequentam um estabelecimento de atividades de tempo livre, no período pós-escolar", lê-se no comunicado da Polícia Judiciária.

“O presumível abusador exercia funções de responsabilidade diretiva naquele estabelecimento, tendo aproveitado a proximidade e a confiança com as crianças para consumar os ilícitos, os quais decorreram entre 2017 e o mês de setembro passado", refere o mesmo documento.

O detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva, a media de coação mais gravosa.