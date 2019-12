Luís Montenegro visita casa de Cristina Ferreira e faz dueto com Tony Carreira | Vídeo

Luís Montenegro esteve, esta sexta-feira, no programa da manhã da SIC, tal como o seu oponente à liderança do PSD Rui Rio, que visitou a casa de Cristina Ferreira há duas semanas.

O político decidiu revelar um dos seus talentos em direto: a música. E a apresentadora aproveitou o facto de Tony Carreira estar no estúdio para colocar Montenegro à prova. O político cantou a música “Sonhos de Menino” ao lado de Tony Carreira, canção que disse “saber de cor”. Na sua conta oficial de Instagram, Cristina Ferreira partilhou o momento. "Quando juntas o político ao cantor. Que bom momento de partilha. As vidas que se apresentam a todos. Na nossa casa", escreveu Cristina Ferreira.

As diretas do PSD vão ser disputadas no próximo dia 11 de janeiro e Montenegro disse à apresentadora estar confiante sobre a sua vitória frente a Rio e Miguel Pinto Luz. No entanto, afirma que se não ganhar irá continuar “uma pessoa feliz”.

Montenegro fez ainda uma promessa a Cristina Ferreira: caso venha a ser primeiro-ministro, irá regressar ao programa e cozinhar o arroz de cabidela, que diz ser uma das especialidades.