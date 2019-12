Mulher de Mauro Icardi revela que só têm relações sexuais "se o jogo correr bem"

Depois de António Conté, o técnico do Inter Milão, ter comentado que “durante a temporada, as relações sexuais não devem durar muito e devem exigir o mínimo de esforço possível”, a mulher do jogador Mauro Icardi, Wanda Nara, comentou a afirmação e fez algumas revelações sobra a vida sexual do casal.

“Não sei o que dizer... devia tentar antes de um jogo, mas o Mauro é muito profissional e não faz nada antes das partidas", começou por dizer Wanda à revista italiana La Republicca Delle Donne.

A mulher disse ainda que para acontecer alguma coisa, o jogo tem de correr bem para o PSG, equipa em que Icardi joga desde setembro, a empréstimo do Inter. "Só depois e se o jogo correu bem... Se não, ele nem quer olhar para mim", partilhou.