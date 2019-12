Politica

20 de dezembro 2019

Ventura reage a decisão do Parlamento sobre Ferro Rodrigues e volta a usar palavra proibida

"É uma vergonha e um ataque à liberdade", deputado do Chega lamentou a não condenação do presidente da AR e critica as outras bancadas que votaram contra, à exceção do CDS e do deputado único do Iniciativa Liberal, que se abstiveram.