A25 cortada devido à subida do nível da água do Rio Vouga

A subida do nível da água no rio Vouga deixou a A25 inundada e obrigou ao corte da via, avançou a agência Lusa. A circulação foi cortada entre os nós do Estádio Municipal de Aveiro e a localidade de Angeja, nos dois sentidos.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro, não há previsão para a reabertura da autoestrada.

A Estrada Nacional 109, entre Angeja e Cacia também está cortada pelos mesmos motivos. A EN 16, que liga Aveiro a Vilar Formoso, está cortada na zona do Carvoeiro, em Albergaria-a-Velha, assim como a EN 16.2 entre Loure e Frossos. Também a ligação entre Aveiro e Águeda pela EN 230 foi cortada na "ponte da Rata".