Freddy Mercury continua a dar prendas de Natal aos amigos 28 anos depois de ter morrido

Freddie Mercury morreu em 1991 mas o seu espirito natalício perdura. Todos os natais, os seus entes queridos continuam a receber prendas do vocalista da banda Queen. Tudo porque, no seu testamento, o cantor deixou um pedido: que alguns dos seus familiares e amigos continuem a receber prendas no Natal.

A loja Fortnum & Mason, estabelecimento a quem Mercury pediu apoio, continua a enviar aos familiares e amigos estipulados pelo cantor, todos os anos, um cabaz de natal, nesta época.

“Nós acreditamos que é um gesto adorável”, afirmou a porta-voz da loja, em entrevista ao Mail Online.