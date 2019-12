Taça da Liga. Benfica e Sporting com passagem à final four dependente de terceiros

Com a Liga portuguesa de regresso marcado apenas no ano novo (4 de janeiro), o foco deste fim de semana está na Taça da Liga, prova que vai conhecer os quatro finalistas e que tem dois dos clubes grandes com passagem em risco.

O Benfica segue atualmente no 3.º lugar do grupo, precisando de vencer o V.Setúbal na última jornada desta fase, sendo que os encarnados ficam sempre dependentes do resultado do V.Guimarães, com um pé e meio na final four (para isso os vimaranenses precisam de bater o Sp. da Covilhã, sendo que um empate pode até ser suficiente - dependendo neste caso da diferença de golos para o clube da Luz).

O Sporting segue na mesma posição frágil do que o rival da 2.ª circular, uma vez que também não depende apenas de si para seguir para a fase a eliminar. Para seguir em frente, o atual campeão da prova tem de vencer na última ronda da fase de grupos o Portimonense e esperar que o Rio Ave não ganhe ao Gil Vicente.

Entre os ‘grandes’, só o FC Porto segue tranquilo: precisa de um empate ante o Chaves para atingir a final four, uma vez que embora tenha os mesmos pontos que o plantel transmontano a equipa de Sérgio Conceição segura a vantagem na melhor diferença de golos e golos marcados, os dois primeiros critérios de desempate.

Uma referência ainda para o Sp. Braga, na liderança do seu agrupamento, pelo que os arsenalistas apenas precisam de um empate, embora diante do Paços de Ferreira, para ser um dos últimos quatro.

Grupos:

A

1. Sp. Braga (6 pontos)

2. Paços de Ferreira (4)

3.. Marítimo (1)

4. Penafiel (0)

B

1. V. Guimarães (4 pontos)

2. Sp. Covilhã (2)

3. Benfica (2)

4. V. Setúbal (1)

C

1. Portimonense (4 pontos)

2. Rio Ave (4)

3. Sporting (3)

4. Gil Vicente (0)

D

1. FC Porto (6 pontos)

2. Chaves (6)

3. Santa Clara (0)

4. Casa Pia (0)