ANA está de acordo com a maioria das propostas para avançar com aeroporto no Montijo

A obra colocará, segundo o comunicado, "Portugal na linha da frente das iniciativas ambientais no setor aeroportuário europeu".

A ANA Aeroportos de Portugal concordou com a maioria das 159 propostas apresentadas pela Agência portuguesa do Ambiente (APA). Em comunicado, a ANA esclarece que “apenas algumas requerem um debate mais aprofundado para avaliação da sua exequibilidade e benefício ambiental”. As medidas foram apresentadas a 30 de outubro, através da declaração de Impacte Ambiental (DIA).

A nota refere ainda que é proposta a criação de um fundo “com um sistema de governança colegial”, cujo objetivo é o de “potenciar as ações de mitigação e compensação dos impactes ambientais das aeronaves”, principalmente aqueles que reduzem o impacto sonoro e aumentam a proteção da natureza.

O fundo em questão será financiado não só “pelos operadores em função do seu impacto ambiental” como pela ANA, segundo explica a mesma nota.