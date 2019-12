Carolina Carvalho é capa da Women's Health

Carolina Carvalho é a capa da edição de inverno da Women’s Health. A atriz de 25 anos partilhou o vídeo do ‘making-off’ da edição, onde escreveu que fazer esta capa era um obketivo “muito pessoal”.

“Sempre vi a Womens Health como uma revista em que as capas são mulheres, fortes, determinadas e que lutam pelos seus objectivos. Era uma capa que queria muito fazer, e via como isso mesmo, um objectivo meu muito pessoal”, começou por escrever a namorada de David Carreira, acrescentando que “quando surgiu o convite não conseguia acreditar".

Carolina começou a sua carreira profissional no Teatro do Bairro com a peça “Uma Noite de Cenas”, em 2016. Desde aí que participou em quatro novelas da SIC, passando, em 2017, pela RTP.