Comboio descarrila no distrito da Guarda após embater numa pedra

Um comboio descarrilou, esta sexta-feira, na zona de Forno de Algodres, no distrito da Guarda. O alerta do acidente foi dado às 19h47 e para o local dirigiram-se 45 operacionais e 19 viaturas, segundo a Proteção Civil.

O acidente não provocou feridos, porém, os "50 a 70 passageiros" estão a ser retirados do Intercidades, com a ajuda dos bombeiros do distrito da Guarda.

O descarrilamento aconteceu entre as estações de Fornos e Gouveia, devido, segundo a Infraestruturas de Portugal, ao comboio ter embatido numa pedra, tendo, de seguida, descarrilado um 'bogie' - equipamento que suporta a instalação dos rodados, eixos e suspensão.

Devido ao descarrilamento, a circulação na Linha da Beira Alta entre Gouveia e Fornos de Algodres encontra-se interrompida.