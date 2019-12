Depressão Elsa leva a evacuação de aldeia em Viana do Castelo

A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez anunciou, esta tarde, que, por medidas de precaução, decidiu realojar a população do Lugar de Frades, em Portela. A autarquia informou, em comunicado, que as trinta pessoas vão abandonar as suas casas enquanto se mantiver a atual situação metereológica e "até que sejam obtidos dados que garantam o retorno à normalidade no Lugar".

A decisão foi tomada pela Comissão Municipal de Proteção Civil de Arcos de Valdevez, "tendo presente o trágico acidente ocorrido em 7 de dezembro de 2000, onde houve um deslizamento de terras que vitimou 4 pessoas e destruiu parte do lugar". A nota informa ainda que, na tomada desta decisão, foram tidos em conta "os dados da precipitação apresentados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) relativos ao posto meteorológico do Extremo e as más condições meteorológicas previstas para o dia de hoje e amanhã".

Recorde-se que a 7 de dezembro de 2000 ocorreu um deslizamento de terras com arrastamento de escombros, rochas e lamas ao lonho de 200 metros, após um longo período de chuvas. As quatro pessoas, que se encontravam em casa foram resgatadas uma semana depois, a 13 de dezembro.