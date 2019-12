Baleia de 12 metros dá à costa na praia de Quarteira

Apesar dos alertas da Proteção Civil, para as pessoas se manterem longe do mar, muitas foram as que passaram na costa da praia para ver o animal.

Uma baleia de 12 metros deu esta manhã à costa na praia de Quarteira, no Algarve. O alerta foi resgitado por volta das 09h00. Apesar dos alertas da Proteção Civil, para as pessoas se manterem longe do mar, muitas foram as que passaram na costa da praia para ver o animal.

Não foi possível averiguar se a baleia está viva ou morta, visto esta ter sido arrastada novamente para o mar. Antonienta Nunes, enfermeira do centro de reabilitação do Zoomarine, explicou ao Correio da Manhã que "com a ondulação forte, como está agora, às vezes os movimentos que o animal demonstra e as respirações aparentes são os salpicos da água e a ondulação a bater no animal que faz parecer que esteja vivo", o que impede que os especialistas garantam que o animal está vivo, no entanto "através de fotografias e relatos de quem viu o animal, tudo indica que estava morto", afirma.